Daedalic enthüllt Intruders: Hide and Seek für PS4

Daedalic Entertainment hat einen neuen Trailer für Intruders: Hide and Seek für die Playstation 4 veröffentlicht. Im Spiel nehmen drei bedrohliche Einbrecher unsere Familie in ihrem Ferienhaus als Geisel und wir müssen versuchen, sie zu befreien. Während wir den wachsamen Augen der Verbrecher entkommen, müssen wir Hilfe holen und versuchen herauszufinden, wer die drei sind und was sie eigentlich wollen. Intruders: Hide and Seek erscheint am 13. Februar und ist mit Unterstützung von PSVR auf der PS4 spielbar.