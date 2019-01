Persona Q2 in Australien gelistet, Hinweise auf englische Synchronisation

Das Australien Classification Board, das australische Pendent zur USK, hat uns einen ersten Hinweis auf eine westliche Lokalisierung des 3DS-Dungeon-Crawlers Persona Q2: New Cinema Labyrinth gegeben. Der Titel erschien Ende November in Japan für den alten Nintendo-3DS-Handhelden, ein Release für den Westen steht aber noch offen. Persona Q2 führt verschiedene Charaktere aus Persona 3, Persona 4 und Persona 5 in einer wahnwitzigen Geschichte zusammen und richtet sich damit in erster Linie ans Fans.

