Salt and Sanctuary schlägt im Februar auf Xbox One auf

Ska Studios haben sich mit ihren einzigartig düster präsentierten Hack&Slash-Titeln auf der Xbox 360 einen Namen gemacht, ihr neuestes Projekt - Salt and Sanctuary - fehlte der neuen Microsoft-Plattform bislang aber noch. Dieses Versäumnis gleicht der Indie-Entwickler nun mithilfe des Studios Blitworks aus. Auf ihrer Webseite gaben die US-Amerikaner bekannt, dass sie den salzigen Titel am 6. Februar für die Xbox One veröffentlichen - rein digital, zum Preis von 20 Euro.

Quelle: Eurogamer.