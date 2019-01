The Division 2 enthält niedliche Easter-Eggs

The Division hat einige coole Easter-Eggs gehabt und aufmerksame Fans suchen das erste Gameplay-Material schon jetzt nach Hinweisen auf einige der Überraschungen ab, die uns Mitte März in der Fortsetzung des Third-Person-Shooters erwarten. Darüber sprachen wir letzte Woche mit dem Creative Director von The Division 2, Julian Gerighty, der uns einige spannende Details verriet. Offenbar werden die Anspielungen der Entwickler persönlicher und noch ein bisschen charmanter ausfallen:

"Also, letztes Wochenende haben ein paar Entwickler hier ein paar Zeichnungen von ihren Kindern gemacht und wir haben sie als Souvenirs für uns ins Spiel einfügen, quasi als kleine Easter-Eggs für uns selbst. Wenn ihr eines dieser Kinderzeichnung im Spiel sehen solltet, dann ist es eines der Kinder der Entwickler aus dem Team."

Unserer Meinung nach ist das eine nette Geste der Wertschätzung für die Entwickler. Wenn man bedenkt, dass mehr als tausend Entwickler an diesem Spiel arbeiten, dürfte das Spiel mit solchen Kritzeleien quasi übersät sein... Was haltet ihr von solchen Easter-Eggs?