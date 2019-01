The Division 2: Darum gibt es drei Dark Zones

Wir durften letzte Woche ein paar Stunden in den Dark Zones von The Division 2 verbringen (lest unsere Eindrücke jetzt nach) und darüber hinaus mit dem Creative Director des Spiels sprechen. Unser Tester Eirik wollte von Julian Gerighty erfahren, was denn eigentlich das Besondere an dieser Fortsetzung sei und ob es nicht gereicht hätte, neue Updates für das Original zu veröffentlichen, schließlich sei das ja immer noch beliebt:

"Beim Start werden wir drei separate Dunkle Zonen haben. Sie befinden sich auf der Ostseite der Karte, im Süden und im Westen der Map. Das ist für uns ein Vorteil, weil wir mit unterschiedlichen Stimmungen, Geschichten und Spielstilen experimentieren können. Da es sich bei der östlichen Dark Zone um den Union Square handelt - um lange Sichtlinien, große offene Räume -, müsst ihr einen bestimmten Spielstil an den Tag legen. Die Dunkle Zone im Süden wird dank Inneneinrichtungen, den großen Regierungsgebäuden und verwinkelten [Gefechten] cool sein. Im Westen ist die Dark Zone um Georgetown herum [aufgebaut, sprich in einer] luxuriösen, wohlhabenden Gegend in Washington DC [angesiedelt]. Das sind alles kleine europäische Häuser, enge Gassen, beengte Räume. [Es] gibt den Spielern die Möglichkeit, etwas anders zu spielen."

Gerighty erklärte uns anschließend noch, dass die Dark Zones abwechselnd "normalisiert" werden sollen. Was sich hinter diesem kryptischen Begriff verbirgt? Im Grunde bedeutet es, das Stufenunterschiede und das Level der Ausrüstung entweder aktiv oder vom Spiel vernachlässigt werden, damit dynamischere Gefahren geschaffen werden. Wer effektive Builds ausprobieren möchte, der wird sich im Late-Game mit den Besten der Besten in den besetzten Dunklen Zonen anlegen können. Mehr Infos gibt es in unserem Interview.