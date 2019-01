Travis Strikes Again deutet No More Heroes 3 an

Travis Strikes Again: No More Heroes kommt am Freitag exklusiv auf die Nintendo Switch. Es ist ein flotter Action-Slasher mit Retro-Gameplay und merkwürdigen Ideen, ganz im Sinne des verrückten Schöpfers Suda51. Der Japaner schmückt sein neues Game mit dem Indie-Label, für uns ist das Spiel aber vor allem eine andauernde Referenz auf andere Videospiele und etliche erfolgreiche Phänomene aus der Popkultur gewesen (darüber lest ihr bei uns bald mehr). Eine der vielen Andeutungen betrifft allerdings ein Spiel, das noch gar nicht offiziell bestätigt wurde: No More Heroes 3.

Am Ende von Travis Strikes Again: No More Heroes wird ohne Zusammenhang (macht euch also keine Sorgen um Spoiler) ein Gespräch zwischen Shinobu und Travis Touchdown eingeblendet, in dem der Attentäter antwortet, dass "etwas Blutvergießen jetzt gerade schön wäre". Die Antwort seiner Begleitung lautet: "Bring dein A-Spiel oder ich töte dich."

Der Name No More Heroes 3 wird nicht konkret erwähnt, ist aber ziemlich klar gemeint. Diese Vermutung erhärtet sich später auch noch, da uns Grasshoppers am Ende des Abspanns das neue Spiel für ein paar Sekunden sehen und spielen lässt. Es ist ein völlig anderer Travis mit einem verbesserten Design, der sich frei in einer 3D-Umgebung bewegt. Schließlich sagt er noch ein paar Sätze:

"Wir sind in der Entwicklung.

- Für welches Spiel?

- Als würde ich dir das sagen."

Wir haben euch das alles mal aufgezeichnet, aber Vorsicht: Wer die Überraschung selbst erleben will, ist hiermit vor Spoilern der Post-Credits gewarnt.