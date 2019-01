IO Interactive Malmö soll Hitman-Franchise stärken

IO Interactive hat sich letztes Jahr von Square Enix getrennt und konnte sich in den Verhandlungen mit dem Publisher die Veröffentlichungsrechte an der Hitman-IP sichern. Seit diesem Tag ist das dänische Studio als Indie-Entwickler unterwegs (obwohl Warner Bros. Interactive Entertainment bei der Veröffentlichung von Hitman 2 ausgeholfen hat). Nun wird deutlich, dass die Trennung von den Japanern nicht zum Nachteil der Dänen führte, denn sie haben gestern ein zweites Studio in der schwedischen Hauptstadt Malmö eröffnet.

IOI Malmö läuft bereits und arbeitet derzeit wohl an Inhalten für das Hitman-Franchise. "Darüber hinaus wird das unsere Möglichkeiten erweitern, um brandneue und aufregende Unternehmungen, neue Universen und neue Franchise zu schaffen. In anderen Worten: IOI Malmö und Kopenhagen sind eine Familie.", bestärkte Hakan Abrak, CEO von IO Interactive. Das Unternehmen ist ab sofort auf der Suche nach Verstärkung. Falls ihr zufällig von Schweden aus lest und technisch versiert seid, nutzt eure Chance.