Heute im GR-Livestream: The Walking Dead: The Final Season - Episode 3

The Walking Dead: The Final Season wird endlich fortgesetzt, nachdem der ehemalige Entwickler Telltale Games das Projekt aufgrund eigener Insolvenz abgeben musste. Wir haben schon einige Einblicke in die dritte Episode Broken Toys erhalten, doch um uns auf das große Finale im März vorzubereiten, müssen wir das neue Kapitel natürlich selbst noch spielen. In unserem täglichen Livestream-Format wollen wir genau das angehen und ihr könnt ab 16:00 Uhr auf unserer Liveseite zuschauen.