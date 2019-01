PC-Anforderungen für Far Cry: New Down bekannt

"Wir sind sehr stolz darauf, was unser Team mit der PC-Version von Far Cry: New Dawn erreicht hat. [...] Wir können es kaum erwarten, dass PC-Spieler das postapokalyptische Szenario entdecken, das wir [für sie] geschaffen haben." Mit diesen Worten leitete der Technikdirektor von Ubisoft Montreal, Raphael Parent, die Hardwareanforderungen ein, die Rechner von PC-Spielern bringen müssen, um das nächste Abenteuer in Hope County zu stemmen. Der neue Eintrag eignet sich für aktuelle Systeme jedenfalls sehr gut, da die mächtigsten Grafikkarten überhaupt nicht benötigt oder gar hinreichend unterstützt werden. Alle weiteren Infos findet ihr auf deroffiziellen Webseite von Far Cry: New Dawn.

Minimum (720p bei niedrigen Einstellungen):

Prozessor: Intel Core i5 2400 @3,1 GHz oder AMD FX 6350 @3,9 GHz

Arbeitsspeicher: 8GB

Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 670, AMD Radeon R9 270X oder besser (2GB VRAM)

DirectX: DirectX June2010 Redistributable

Festplattenspeicher: 30 GB

Empfohlen (1080p bei hohen Einstellungen):

Prozessor: Intel Core i7-4790 @3,6 GHz oder AMD Ryzen 5 1600 @3,2 GHz

Arbeitsspeicher: 8GB

Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 970, AMD Radeon R9 290X (4GB) oder besser (4 GB VRAM)

DirectX: DirectX June2010 Redistributable

Festplattenspeicher: 30 GB

4K/30fps (2160p bei hohen Einstellungen):

Prozessor: Intel Core i7-6700 @3,4 GHz, AMD Ryzen 5 1600X @3,6 GHz oder vergleichbar

Arbeitsspeicher: 16GB

Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 1070, AMD RX Vega 56 oder besser (8GB VRAM)

DirectX: DirectX June2010 Redistributable

Festplattenspeicher: 30 GB

4K/60fps (2160p bei Ultra-Einstellungen):

Prozessor: Intel Core i7-6700K @4,0 GHz, AMD Ryzen 7 1700X @3,4 GHz oder vergleichbar

Arbeitsspeicher: 16GB

Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 1080 SLI, AMD RX Vega 56 CFX oder besser (8GB VRAM)

DirectX: DirectX June2010 Redistributable

Festplattenspeicher: 30 GB