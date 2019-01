TESO Elsweyr: Drachen kehren nach Tamriel zurück

Bethesda wirft einen Blick in den Himmel von Tamriel, denn gestern kündigten sie die Saison des Drachen an. Diese mythischen Kreaturen stehen im Zentrum der nächsten Erweiterung, die im Sommer 2019 The Elder Scrolls Online um das Gebiet Elsweyr vergrößert.

Das neue Kapitel im TESO-Universum konzentriert sich auf das Land der katzenartigen Khajiit. Spieler müssen sich gegen Drachen verteidigen, die von Abnur Tharn und der imperialen Thronräuberin Euraxia entfesselt wurden. In dieser Provinz Tamriels gibt es fruchtbare Wiesen und sengende Wüsten, Mondzuckerlandwirte, wandernde Nomaden, Landbesatzer und streunende Banditen. Um diese Bedrohungen zu bekämpfen können die Spieler eine neue Klasse wählen, den Nekromanten - den Zauberer des Todes. Die Elsweyr-Erweiterung enthält:



Elsweyr ist vergleichbar umfangreich, wie Sommersend

Story bietet "über 30 Stunden" an Inhalten, die mit der Saison des Drachen verbunden sind

Nekromanten-Klasse

Sonnspitz-Prüfung für zwölf Spieler

Drachenangriffe (fordernde Herausforderungen, die in der offenen Welt stattfinden)

Neue Dungeons, Quests und Updates/"Quality-of-Life Verbesserungen"



TESO: Elsweyr wird ab dem 4. Juni für PC/Mac, PS4 und Xbox One bereitstehen, Spieler der beiden Computerversionen dürfen allerdings schon ab dem 20. Mai testweise in die Inhalte schauen. Die Saison des Drachen enthält drei geplante Zusatzinhalte und eines davon - das Dungeon-Pack-DLC "The Wrathstone", landet noch vor dem nächsten Kapitel.