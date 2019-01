Lara besucht gruselige Croft-Villa im nächsten Shadow of the Tomb Raider-DLC

Nightmares heißt das zweite DLC, mit dem Eidos Montreal Shadow of the Tomb Raider Ende Januar erweitern will. Inhaber des Season Pass dürfen sich den Spielmodus ab dem 22. Januar ohne zusätzliche Kosten herunterladen und die junge Miss Croft auf einem neuen Abenteuer begleiten. Nachdem die Abenteurerin nach einer langen Reise erschöpft in ihre britische Villa zurückkehrt, muss sie nämlich feststellen, dass zu Hause neue Gefahren auf sie warten.

"Erkundet die Croft-Villa in einer erschütternden Prüfung, die Lara zuvor noch nicht erlebt hat.", heißt es in der Pressemitteilung. Dieses Mal wird sie "vertraute Feinde und gefallene Freunde" zu Gesicht bekommen und sich ihrem persönlichen Nemesis stellen: sich selbst. Die berühmte Abenteurerin sucht nach einer mysteriösen und mächtigen Waffe und wird dabei von neuer Ausrüstung unterstützt. Ihr wird eine neue Kampfaxt, "dem Griff der Angst", und ein neues Outfit, das vor Nahkampfangriffen schützt, zur Verfügung stehen. Der Season Pass für Shadow of the Tomb Raider bietet bereits die Schmiede und umfasst insgesamt sieben Zusatzinhalte. Eines davon ist ein Grabmal, eines erzählt eine neue Geschichte und andere sollen Nebengeschichten bieten.