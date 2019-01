Bericht: EA streicht Viscerals Star Wars-Spiel komplett

EA Vancouver arbeitete zuletzt an einem Star-Wars-Spiel, von dem die Welt bis auf einen dreisekündigen Videoausschnitt noch nichts gesehen hatte. Dieses Projekt stand unter der Flagge von Amy Hennig, die aus den Überresten von Visceral Games und Star Wars 1313 einen Blockbuster im Stile von Uncharted schaffen wollte. All die guten Vorsätze genügten Electronic Arts am Ende nicht, denn das Unternehmen hat das komplette Projekt diese Woche eingestampft.

Wie Kotaku berichtet, seien einige Konzepte aus Amy Hennigs Star-Wars-Spiel auf etwas übertragen worden, das unter dem Codenamen Orca läuft, sich aktuell jedoch in einer Warteschleife befindet. EA Vancouver arbeitet jedenfalls nicht länger an einem Spiel über den Krieg der Sterne. Glücklicherweise wurden diesmal keine weiteren Arbeiter im Hause EA entlassen. Der Publisher hat nun nur noch Star Wars Jedi: Fallen Order von den Titanfall-Machern Respawn Entertainment in Entwicklung, das vielleicht oder vielleicht auch nicht 2019 kommen soll.