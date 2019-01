Entwickler präsentieren Wüstengebiet in Metro Exodus

4A Games hat uns letzte Woche nach London eingeladen, um Metro Exodus vor dem Launch am 15. Februar noch einmal ausgiebig anzuspielen. Über sieben Stunden lang konnten wir drei offene Welten des Stealth-Shooters nach Belieben erkunden. Klimatisch hätte es abwechslungsreicher kaum sein können, denn vom frostigen Winter fuhr unsere Lokomotive in eine weite Wüste und anschließend führte uns ein anderes Demolevel in den farbenprächtigen Frühling. All diese Biotope haben ihre eigenen Kniffe gehabt, aber darüber könnt ihr mehr in unserer ausgiebigen Vorschau lesen. Wir wollen euch eigentlich nur die frischen Entwickler-Screenshots aus dem nagelneuen Wüstengebiets zeigen, die uns der Entwickler zur Verfügung gestellt hat. Das sonnige Areal haben wir bislang noch nicht gesehen, doch die Bilder sollten euch einen guten Eindruck vermitteln. Alle weiteren Eindrücke gibt es in unserer Preview.