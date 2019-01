City of Brass erobert Switch im Februar

Uppercut Games hat uns gestern verraten, dass ihr letztes Game, City of Brass, am 8. Februar auf die Nintendo Switch kommt. Fans des Hybriden dürfen sich also auf ein neues Roguelite-Abenteuer freuen. Neben der zu erwartenden Mischung aus prozedural generierten Umgebungen und Hack&Slash-Gameplay wird die Switch-Version drei neue freischaltbare Charaktere erhalten: Ein Messerstecher, einen speerwerfenden Soldaten und den starken, aber trägen Hellion-Genie. Die Entwickler erarbeiteten für die Switch-Fassung einige Verbesserungen, darunter "neue Relikte, Waffen, Gegner und verschiedene Quality-of-Life-Verbesserungen".