Roguelike-Trailer zeigt Gameplay von Genesis Alpha One

Team17 und Radiation Blue haben diese Woche einen neuen Trailer für das Sci-Fi-Spiel Genesis Alpha One veröffentlicht und uns darin weiteres Gameplay präsentiert. Der Trailer erzählt uns, dass der "Tod nicht das Ende" sei - eine Anspielung darauf, dass verschiedene Kapitäne unser Schiff übernehmen, wenn wir den Alien-Streitkräften zum Opfer fallen. Das Weltraumspiel selbst vermischt strategischen Schiffsbau mit First-Person-Action und lässt uns unser Raumschiff gegen feindliche Invasoren verteidigen. Darüber hinaus dürfen wir unsere Crewmitglieder klonen und während des Prozesses Verbesserungen an ihrer DNA vornehmen, um unser Fortbestehen im Weltall zu sichern. Das oberste Ziel ist es nämlich, ein neues Zuhause zu finden, aber natürlich gestaltet sich diese Aufgabe nicht so leicht. Genesis Alpha One erscheint am 29. Januar für PC (im Epic Games Store), PS4 und Xbox One.