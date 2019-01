Tödliche Screenshots von World War Z bestaunen

Sabre Interactive hat Fans von World War Z gestern mit einigen Screenshots des kommenden Multiplayer-Spiels überrascht. Der Titel soll zu einem noch nicht näher benannten Datum auf PC, PS4 und Xbox One starten und wir können uns schon jetzt einen Eindruck der Zombiehorden einholen, die uns im Spiel an die Mangel wollen. Jede Gruppe von Überlebenden hat ihre eigenen Geschichten und die Swarm-Engine von Sabre Interactive soll es ermöglichen, diese riesigen Horden akkurat wiederzugeben. Der Entwickler verspricht, dass kooperative Abenteurer in World War Z von Moskau über New York bis nach Jerusalem reisen werden und unterwegs Untoten begegnen, die individuell auf die unterschiedlichen Umgebungen reagieren, stolpern, sich durch Gänge quetschen und aufeinander klettern, um ihre Beute zu erreichen. In den kommenden Wochen sollen weitere Informationen folgen, zuerst aber die versprochenen Entwickler-Screenshots: