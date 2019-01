Spider-Man: Far From Home bekommt neuen Teaser

Nach Spider-Man: Homecoming haben wir uns daran gewöhnt, Tom Holland in der Rolle von Peter Parker zu sehen. Diese Woche gab es einen weiteren Einblick auf seinen nächsten Ausflug, denn für Spidey geht es nach Europa. Dort versucht Peter Parker dem Druck des Alltags zu entfliehen, der so sehr am Superhelden nagt. Natürlich wird das alles nicht so leicht sein, wie sich Spider Man das vorstellt. In dem neuen Teaser sehen wir, dass ihn einige Bösewichte erwarten und der entspannte Urlaub ins Wasser fällt. Der Film startet am 5. Juli in den internationalen Kinos.