One Piece: Bounty Rush zielt 2019 auf Smartphones ab

Bandai Namco hat ein gestern ein neues Echtzeit-Actionspiel für Smartphones vorgestellt, das auf dem One-Piece-Universum basiert. One Piece: Bounty Rush wird noch in diesem Jahr für Android- und iOS-Geräte erscheinen und kostenlos spielbar sein. Vier-gegen-Vier-Matches mit insgesamt über 40 Charakteren wurden vom Publisher bestätigt. Die berüchtigten Strohhutpiraten sind neben den Mannschaften von Arlong, Buggy dem Clown und Crocodile natürlich am Start. Teamwork soll jedenfalls der Schlüssel zum Erfolg sein, da wir uns im Team um Flaggen, Beeren und Beute kloppen. Ein erster Trailer gibt einen Vorgeschmack auf die Action, den könnt ihr euch unten anschauen. Wie sieht euer ideales One-Piece-Team aus?