Atomic Heart bietet dedizierte PvP-Zonen

Eines der interessanteren Games-Projekte, die letztes Jahr vorgestellt wurden, war Atomic Heart von Entwickler Mundfish. Die Mischung aus Bioshock und Fallout spielt in einer alternativen Sowjetunion, in der Technologie und bizarre Experimente eine gefährliche und merkwürdige Landschaft geschaffen haben. Das Spiel wird voraussichtlich noch in diesem Jahr oder erst 2020 auf den Markt kommen, doch der russische Entwickler hat schon mehrmals über sein nächstes Spiel gesprochen. In einem Interview mit WCCFTech sagte CEO Robert Bagratuni zum Beispiel, dass Atomic Heart in PvP-Regionen aufgeteilt ist:

"Ja, wir haben über Multiplayer nachgedacht und das ist in den Code integriert worden. In Atomic Heart gibt es PvP-Regionen, in denen ihr gegen andere Spieler antreten könnt. Der Hauptfokus des Spiels liegt aber auf der abenteuerlichen Geschichte. Wir ziehen weiter in diese Richtung und lösen unterwegs komplexe Probleme."

Im Interview haben wir außerdem erfahren, dass die Veröffentlichung von Atomic Heart zeitgleich für PC, PS4 und Xbox One stattfinden soll:

"Unser Team konzentriert sich auf die gleichzeitige Veröffentlichung. Weitere Informationen werden im zweiten Quartal 2019 verfügbar sein."

Mundfish soll viele Angebote von potenziellen Partnern erhalten haben, die das Spiel des russischen Studios vertreiben wollen. Doch laut Bagratuni erfordere es sein solches Projekt, dass die Verantwortlichen völlige kreative Freiheit genießen:

"Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir eine Reihe von Angeboten von Verlagen [vorliegen], aber wir haben noch keine endgültige Entscheidung getroffen. Für uns ist das Wichtigste, die Unabhängigkeit in Entwicklungsfragen, Kreativität und unser geistiges Eigentum zu wahren. Wir haben nichts dagegen mit anderen, interessanten und starken Partnern zusammenzuarbeiten, aber wir müssen sicher sein, dass das Spiel und die Spieler davon profitieren würden."