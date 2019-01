Alle Aktivitäten in Anthem laufen über Matchmaking

Die Destiny-Serie hat sich lange dagegen gesträubt, Teilnehmer eines Raids über die allgemeine Spielersuche zu finden. Normalerweise reicht die Koordination und Abstimmung von zufällig getroffenen Spielern nicht aus, um solche Herausforderungen zu bestehen, deshalb hatte sich der Entwickler so stark gegen die Implementation eines solchen Features ausgesprochen (und von intensiven Spielern sogar Lob dafür erhalten). Wer die Raids in Destiny 2 abschließen konnte, der hatte damals Prestige errungen, gleichzeitig war es jedoch nur einem kleinen Teil der Spielerschaft möglich, auf diese Inhalte zuzugreifen. In Anthem soll das alles unkompliziert ablaufen, denn ähnlich wie in The Division werden sämtliche Aktivitäten über ein Matchmaking-System ablaufen. Jedenfalls hat der Produzent Ben Irving das auf einem sozialen Medium seiner Wahl bestätigt: "Für jede Aktivität im Spiel gibt es Matchmaking."