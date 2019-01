Entwicklung von Cyberpunk 2077 begann erst nach The Witcher 3: Hearts of Stone

Noch lange bevor CD Projekt Red 2015 mit The Witcher 3: Wild Hunt so viele Herzen gewann, veröffentlichte das Studio bereits den ersten rätselhaften Trailer zu Cyberpunk 2077. Nun wurde bekannt, dass die Entwicklung des Sci-Fi-Rollenspiels erst sehr viel später wirklich begonnen haben soll. In einem Interview mit dem französischen Magazin JeuxActu berichtet Lead Animator Maciej Pietras, dass Cyberpunk 2077 nach der Witcher-3-Erweiterung Hearts of Stone startete. Der Entwickler nennt diesen Zeitpunkt explizit als Beginn der Vorproduktion, was bedeutet, dass die Arbeit davor eigentlich nicht wirklich begonnen haben kann (und wenn dann höchstens mit einem sehr kleinen Team, das sich mit Konzepten beschäftigt). Cyberpunk 2077 wurde 2013 mit einem Trailer enthüllt, die Vorproduktion begann laut Pietras allerdings erst nach Oktober 2015.