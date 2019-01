Final Fantasy VII: Remake actionreicher zu gestalten hat Entwickler vor Probleme gestellt

Final Fantasy VII: Remake scheint nach Kingdom Hearts III und Final Fantasy XV ein weiteres Projekt von Square Enix zu werden, das einfach nicht fertig werden will. In einem neuen Interview mit dem japanischen Magazin Wantedly erklärte der Team-Planer Shinichiro Biwa, wie kompliziert die Transformation des Titels hin zu einem Actionspiel ist. Bei rundenbasierten Schlachten dürfen die Entwickler bekannterweise ein wenig tricksen in puncto Animationen, KI-Verhalten und bei der Umgebung sparen. Doch wenn sich der Spieler frei bewegen kann, werden neue Anforderungen an diese Aspekte gestellt und das sei laut Biwa nur einer der Gründe, warum das Vorhaben so viel länger dauert, als ursprünglich angenommen.