Battlefield V: Trailer führt Kapitel 2 Lightning Strikes ein

Die nächsten Wochen werden für Battlefield V sehr produktiv sein, denn mit Lightning Strikes steht das zweite Kapitel der kostenlosen Content-Updates an. Eines der Highlights daraus ist der kooperative Spielmodus Combined Arms für vier Spieler, der direkt mit acht Missionen startet. Lightning Strikes gewährt zudem Zugang zu einer neuen Grand Operation, die auf den Karten Panzerstorm und Arras ausgefochten wird. Fans von Eroberung können darüber hinaus an einem Event teilnehmen, das für eine begrenzte Zeit auf den Karten Rotterdam, Arras und Hamada verfügbar sein wird (dabei werden zwei Mannschaften mit jeweils acht Spielern ins Gefecht geschickt). Abschließend wurden die Waffen Zk-383, Modell 1944 und M1922 sowie neue Panzerabwehrfahrzeuge vorgestellt. Die Waffen und Fahrzeuge kommen am 17. Januar zu Battlefield V, Squad Conquest wird vom 17. bis 30. Januar verfügbar sein und die Grand Operation beginnt am 20. Februar. Combined Arms hat noch immer kein genaues Datum, wird aber im Februar erwartet.