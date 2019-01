Resident Evil 2 Remake erhält originale Bonusmodi

Capcom hat gestern bestätigt, dass das Remake von Resident Evil 2 die gleichen Überraschungen enthalten wird, die wir bereits im Original finden konnten. Nach dem Durchspielen der Demo waren diese Inhalte bereits in einem kurzen Teaser zu sehen, auf Twitter hat der Entwickler die Existenz der Überraschungen mittlerweile ebenfalls bestätigt: "Überlebt in Raccoon-City als Sensenmann und... als Block Tofu?", schreibt Capcom. "Die spielbaren Bonusmodi kehren in Resident Evil 2 mit dem vierten Überlebenden und dem Tofu-Überlebenden zurück." Zu beiden Figuren findet ihr unten Illustrationen, Resident Evil 2 wird am 25. Januar auf PC, Playstation 4 und Xbox One veröffentlicht.