Super Dragon Ball Heroes: World Mission kommt im April

Bandai Namco hat am Wochenende eine "große Überraschung" vorbereitet und gestern Nacht das digitale Kartenspiel Super Dragon Ball Heroes: World Mission vorgestellt. Der Titel erscheint am 5. April für Nintendo Switch und Steam und wird vom Publisher als "Action-Adventure-Kartenspiel" beschrieben. Das Spiel soll eigene Helden bekommen und einer eigenen Anime-Serie unterstützt werden, ein Trailer gibt uns von all dem einen ersten Eindruck. Natürlich bekommen wir auch die Gesichter einiger ikonischer Charaktere zu Gesicht.