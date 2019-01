Pokémon: Let's Go: Ariana Grande ist Team Evoli

Im Laufe der Jahre ist es sozial akzeptabler geworden, als "Gamer" zu gelten, und vor allem in Hollywood werben einige Personen des öffentlichen Lebens sehr gern mit ihrer Liebe für verschiedene Videospiele. Ariana Grande zum Beispiel, ist ein bekennender Pokémon-Fan, allerdings ist die elektrische Wühlmaus nicht ihr Liebling. Vor kurzem enthüllte sie auf Twitter, dass sie an einem freien Tag 15 Stunden lang Pokémon Let's Go Evoli spielte, weshalb sie sich nun dazu entschied, sich ein Pokémon-Tattoo stechen zu lassen. auf Instagram hat sie ein Bild gepostet, auf dem wir Evoli sehen.

Quelle: ComicBook.