Finale von The Walking Dead: The Final Season im März geplant

Die letzte Staffel von The Walking Dead:The Final Season zieht einige Probleme hinter sich her, nicht nur seitdem Telltale Games die Entwicklung an Skybound Games abtreten musste. Der Titel hat im Epic Games Store ein neues Zuhause gefunden und diese Woche ist die dritte Episode "Broken Toys" erschienen. Wer den neuen Inhalt noch nicht durchgespielt hat, der weiß vielleicht noch nicht, dass die letzte Episode der Reihe auf den 26. März datiert wurde. In etwas mehr als zwei Monaten wird die Serie also ihr Ende finden, eine Wiedererweckung der Marke in absehbarer Zeit ist unwahrscheinlich. Unten seht ihr zwei Trailer, die euch auf Broken Toys vorbereiten. Wie wohl das perfekte Finale aussehen könnte?

Quelle: DualShockers.