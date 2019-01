Assassin's Creed Odyssey: "Shadow Heritage"-DLC gelandet

Assassin's Creed Odyssey ist Anfang Oktober letzten Jahres erschienen, doch die DLC-Reise Legacy of the First Blade hat gerade erst begonnen. Die erste Episode Hunted wurde letzten Monat veröffentlicht, nun hat Entwickler Ubisoft weitere Details zur zweiten Episode enthüllt.

Shadow Heritage ist der Name dieses neuen Abenteuers, das nahtlos an Hunted ansetzt (Voraussetzung zum Spielen ist deshalb der Abschluss dieses Szenarios). Spieler sollten mindestens Stufe 28 erreicht haben, denn auf uns wartet ein beängstigender Kriegsherr namens The Tempest. Wir müssen den Feldherren zwar auf hoher See bekämpfen, allerdings hat unser Feind ein Ass im Ärmel - die Superwaffe namens Chimera's Breath. Um gegen den Flammenwerfer zu bestehen, müssen Dokumente gestohlen und Pläne entschlüsselt werden - sonst gehen wir baden. Zur Belohnung dürfen wir in Zukunft selbst feindliche Schiffe flambieren.

In Shadow Heritage geht es aber nicht nur um Seeschlachten, da auch neue Landeinheiten eingeführt werden. Bogenschützen freuen sich zudem über die Fähigkeit Schnellfeuer, der einen Pfeilstrum auf unsere Feinde niederhageln lässt, ohne dass wir zwischen den Schüssen manuell nachladen müssen. Das sollte uns auch beim neuen Kultistenzweig und den gefährlichen Söldnern helfen. In der Story geht es diesmal stärker um Darius' Vergangenheit, denn Ubisoft verspricht uns "die Chance eine weichere, menschlichere Seite des neuen Helden [...] - und seiner Bösewichte - zu sehen." Darius' Familie scheint nicht immer hinter den Taten des mächtigen Kämpfers zu stehen, was auf beiden Seiten Spuren hinterlassen hat.

Shadow Heritage ist ab sofort verfügbar und schon im März steht die letzte Episode von Legacy of the First Blade, Bloodline, bereit. Das ist aber natürlich noch nicht das Ende von Assassin's Creed Odyssey, denn Ubisoft plant weitere "Verlorene Geschichten von Griechenland" und die zweite Post-Launch-Story "The Fate of Atlantis" steht ebenfalls noch aus. Inhaber des Season-Passes erhalten diese neue Geschichte, sowie das Remake von Assassin's Creed III und Liberation. Fürs Erste gibt es den neuen Trailer von Shadow Heritage: