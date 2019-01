PUBG: Vikendi landet in Kürze auf Konsolen

Letzten Monat starteten PC-Spieler von Playerunknown's Battlegrounds mit Vikendi in die erste Winterkarte des Battle-Royale-Shooters, nun haben wir erfahren, wann Konsolenspieler auf der PS4 und Xbox One in die frischen Inhalte abspringen dürfen. Am 22. Januar wird das Update verfügbar sein und uns mit neuen Arealen überraschen. Ein Dinopark, ein Raketenbasis und ein Labyrinth stehen mutigen Überlebenskämpfern als Schauplatz bereit. Um trotz des vielen Schnees mobil zu bleiben gibt es zwei Schneemobile. Wer die heimliche Herangehensweise versucht, der ist mit dem Fußmarsch durch die dichten Wälder am besten beraten. Habt ihr Vikendi auf dem PC bereits ausprobiert?

Quelle: Twitter-Account von PUBG.