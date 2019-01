Gameplay-Videos leiten Startsequenz von Ace Combat 7: Skies Unknown ein

Ace Combat 7: Skies Unknown startet diese Woche auf den Konsolen durch und will uns mit einigen inszenatorischen Videos auf die Wolke sieben schießen. Neben dem neuen Launch-Trailer und weiteren Gameplay-Videos gibt findet ihr unten die Eröffnungssequenz des luftigen Actionspiels, das euch einen Frühstart in die Kampagne präsentiert. Außerdem haben wir letzte Woche wir einige Informationen zum nächsten Ableger der Serie bekommen.

Die Multiplayer-Auskopplung von Ace Combat 7 wird demnach mit bis zu acht Spielern ausgefochten, entweder im Deathmatch oder im Team-Deathmatch. Wer die oder den Führenden abschießt, erhält Extrapunkte und sackt ein Kopfgeld ein. Insgesamt 28 Flugzeuge werden in Skies Unknown bereitstehen, Besitzer der Deluxe Edition und Vorbesteller erhalten je einen weiteren Düsenjet. Mehr Individualisierung erfahren die Vehikel in der Werkstatt: Dort stehen 100 Flugzeugteile und Waffen zur Verfügung, mit denen sich unser Flieger noch weiter aufrüsten lässt. Ace Combat 7: Skies Unknown erscheint am 18. Januar für Playstation 4 und Xbox One, am 1. Februar folgt die PC-Version. Der Titel bietet teilweise PSVR-Unterstützung, der neue Launch-Trailer wird begleitet vom Eröffnungsvideo und weiterem Gameplay: