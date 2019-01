Metro Exodus: Poster zeigt mutierte Monster

In einem guten Monat wird das ukrainische Studio 4A Games das mit Spannung erwartete dritte Kapitel des beliebten Metro-Shooters veröffentlichen. Noch bevor wir in die offenere Welt der Postapokalypse starten dürfen, hat uns der Entwickler ein Poster vorgestellt, das uns einige der mutierten Monster vorstellt, mit denen Artjom in Metro Exodus zu kämpfen hat. Unter diesem Bild haben wir euch noch das jüngste Entwicklertagebuch von 4A Games angehängt, in dem ihr weitere Einblicke in den Entstehungsprozess des Spiels erhaltet.