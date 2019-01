Bioware versichert erneut: Anthem wird keine Beutekisten bekommen

In etwas mehr als einem Monat kommt Anthem raus und in der letzten Zeit scheint sich die öffentliche Wahrnehmung gegenüber Biowares kommendem Sci-Fi-Shooter in eine positivere Richtung verschoben zu haben. Allerdings sind nach wie vor viele Fans über die Monetarisierung des Spiels besorgt, schließlich ist der Publisher EA für dieses Thema berühmt-berüchtigt... Bioware weist deshalb noch einmal daraufhin, dass es keinerlei Beutekisten im Spiel geben wird. Kürzlich hat ein Fan gefragt, ob das Spiel in Zukunft Beutekisten bekommen wird und der Produzent Michael Gamble antwortete:

"Wir werden keine Beuteboxen hinzufügen. Das dient keinem Zweck. Die Kosmetika und die [Mikrotransaktionen] sind, was wir skizziert haben. Legion of Dawn sind 4 neue Rüstungspakete. Sie sind nicht nur Skins. Jeder Javelin hat 4 Rüstungen. Ihr bekommt 16 mit [Legion of Dawn] + [Waffen] + andere Leckereien."