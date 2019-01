Mad Box: Slightly Mad legt sich auf finalen Entwurf fest

Vor kurzem hat das Studio hinter den Project-Cars-Serie bekanntgegeben, dass sie die "leistungsstärkste Konsole aller Zeiten" bauen wollen. Die Pläne befinden sich noch in einem frühen Stadium des Designprozesses und der CEO Ian Bell diskutierte mit Internetgemeinde offen darüber, wie die Konsole am Ende aussehen könnte. Nun haben er und das Studio eine Entscheidung getroffen. Am Ende scheinen die Reaktionen der Gamer auf die verschiedenen Konzeptzeichnungen eine Idee begünstigt zu haben, die Sieger-Modelle sind die schlanken, futuristischen Geräte, die uns irgendwie an Alienware-Hardware erinnern. Auf Twitter schrieb Bell Folgendes:

"Die Öffentlichkeit hat gesprochen und wir haben zugehört. Das ist das Design, mit dem wir uns beschäftigen werden. Es könnte sich im Laufe der Zeit leicht ändern. Vielen Dank für alle eure

Antworten, sie haben uns sehr geholfen."

Seid ihr damit zufrieden?