Heute im GR-Livestream: New Super Mario Bros. U Deluxe

New Super Mario Bros. U war ein tolles Jump'n'Run auf der Wii U, allerdings war die Konsole ein Flop und kaum jemand hat den Titel gespielt. Auf der Switch sieht die Lage allerdings ganz anders aus, weshalb Nintendo den Titel jüngst auf seinem Hybridsystem veröffentlichte. Da ein einzelner Port immer etwas lahm ist, stecken in New Super Mario Bros. U Deluxe zwei Spiele. New Super Luigi U bereichert das Paket mit eigenen Herausforderungen und einer spaßigen Kampagne. Im heutigen Gamereactor-Livestream wollen wir euch diese beiden Spiele vorstellen. Sam startet unsere täglichen Livestream um 16:00 Uhr, auf unserer Liveseite findet ihr nachmittags die Übertragung.