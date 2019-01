The Jackbox Party Pack demnächst auf PC kostenlos abgreifen

Die Minispielkollektion The Jackbox Party Pack ist eines der besten digitalen Partyspiele und der Epic Games Store wird den Titel in zwei Wochen kostenlos an angemeldete Nutzer verschenken. Die Distributionsplattform verteilt regelmäßig Spiele (aktuell das packende What Remains of Edith Finch) und Spieler müssen für den Download keinen einzigen Cent zahlen. The Jackbox Party Pack wird am 24. Januar bereitstehen und wir nehmen an, dass das Angebot bis zum 7. Februar besteht. In der Party-Sammlung stehen die Titel You Don't Know Jack 2015, Fibbage XL, Drawful, Lie Swatter und Word Spud bereit - ideal, wenn mal wieder Leute zu Besuch kommen.