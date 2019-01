Analyst: Destiny 3 kommt 2020

Bungie hat sich letzte Woche von Activision getrennt und wird in Zukunft selbstbestimmt entscheiden, wie die Zukunft von Destiny aussieht. Die Analystenfirma Cowen & Company vermutet jedoch, dass sich vorerst nicht so viel ändern wird, da ein mögliches Destiny 3 laut den Experten bereits 2020 veröffentlicht werden könnte. Diese Prognose überrascht nicht wirklich, da schon zwischen den ersten beiden Spielen drei Jahre Entwicklungzeit lagen und Destiny 2 2017 erschien. Ein Destiny 3 wirft viele spannende Fragen auf, begonnen beim Bezahlmodell über DLC- und Post-Launch-Inhalte bis hin zu möglichen Vertriebspartnern... Wenn der Shooter am Ende möglichst viele alte Hüter zufriedenstellt, werden auch wir zufrieden sein.

Quelle: Gamespot.