Resident Evil 2: Speedrunner spielen One-Shot-Demo innerhalb von drei Minuten durch

Capcom veröffentlichte vergangene Woche die sogenannte One-Shot-Demo zum Remake von Resident Evil 2. Die Software erlaubt es uns, 30 Minuten lang in einem kleinen Ausschnitt des kommenden Spiels zu verbringen, bevor die weitere Benutzung beschränkt wird (so in der Theorie). Natürlich haben Spieler bereits Mittel und Wege ermittelt, um diese Limitierungen zu umgehen. Das scheint aber ohnehin gar nicht nötig zu sein, da Speedrunner aktuell innerhalb von wenigen Minuten durch die Demo von Resident Evil 2 rennen. Der aktuelle Rekord liegt bei unter drei Minuten, <a href="https://www.youtube.com/watch?v=5UAX7YlP8a8" title="RE2-Demo Weltrekord." target="_blank">seht selbst</ a>. Die One-Shot-Demo ist noch bis in den Februar hinein für PC, PS4 und Xbox One verfügbar, das vollständige Spiel erscheint am 25. Januar.