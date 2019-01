Termin von Devotion auf PC bekannt

Red Candle Games hat in seiner offiziellen Facebook-Fangage das Release-Datum von Devotion angekündigt, dem nächsten Horrorspiel der Detention-Entwickler. Der Titel wird in einem knappen Monat, konkret am 19. Februar 2019, auf dem PC (Steam) erscheinen. Wie bereits das Vorgängerspiel wird Devotion auf psychischen Horror setzen und Elemente der taiwanischen Kultur auffassen. Geschichtlich wirft uns Red Candle in ein Familiendrama der 1980er Jahre. Um uns ein Bild der Gesamtsituation zu machen, müssen wir in einem kleinen Apartment verschiedene Fragmente der Vergangenheit nacherleben und Rätsel lösen. Viele dieser Prämissen erinnern sehr an das gefeierte (und sehr gruselige) Erstlingswerk der Taiwaner. Unten findet ihr noch den neuen Trailer des Studios: