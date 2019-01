Awesome Games Done Quick 2019: Speedrun-Marathon sammelt 2 Millionen Euro

Games Done Quick (GDQ) ist eine Wohltätigkeitsveranstaltung, die zweimal im Jahr stattfindet und die Winter-Episode, Awesome Games Done Quick, endete gestern nach einer rasanten Woche. Wie die Veranstalter bekanntgaben, wurden in einer Woche 2.394.668 US-Dollar eingenommen, das sind umgerechnet ca. 2 Millionen Euro. Die Spendensumme des vergangenen Jahres (2,2 Mio US-Dollar) konnte das AGDQ 2019 somit noch einmal erhöhen.

Diese Zahlungen werden zu einem hohen Prozentsatz an bestimmte gemeinnützige Organisationen gespendet, in diesem Jahr war das erneut die US-amerikanische Prevent Cancer Foundation. Laut den GDQ-Veranstaltern ist das eine der führenden, privat finanzierten Gesundheitsorganisationen in den Vereinigten Staaten, die sich auf die Prävention und Früherkennung von Krebs spezialisiert hat. Um diese Bemühungen zu unterstützen, werden bekannte Speedrunner zu dem Event geladen, um das Publikum zu Spenden zu animieren, indem sie in Windeseile durch die Spiele flitzen.

Einige der Highlight-Runs der diesjährigen Veranstaltung waren unserer Meinung nach ein "Bingo"-Rennen zu Super Mario Sunshine, ein kompetitives Speenrun-Rennen von Donkey Kong Country: Tropical Freeze, die Live-Kommentare von Grand Theft Auto: Vice City und der Speedrun zu Final Fantasy IX, der neuneinhalb Stunden dauerte. Vom 23. bis zum 30. Juni findet das Sommerereignis "Summer Games Done Quick" statt. Ob die SGDQ auch in diesem Jahr einen neuen Spendenrekord aufzeichnen kann, erfahren wir in einem halben Jahr.