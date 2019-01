Square Enix führt geheimes Ende und Epilog zeitversetzt in Kingdom Hearts III ein

Im Dezember hatte ein Dieb frühe Retail-Versionen von Kingdom Hearts III in Umlauf gebracht, was viele Fans, die Angst vor Spoilern hatten, beunruhigte. Game Director Tetsuya Nomura hat uns damals mitgeteilt, dass die wichtigen Schlüsselszenen erst zu Release in das Actionspiel eingeführt werden, Square Enix hat diese Pläne am Freitag konkretisiert.

Kingdom Hearts III wird am 29. Januar für Playstation 4 und Xbox One erscheinen. Am gleichen Tag soll das sogenannte Memory Archive via Update in das Spiel gelangen, das noch einmal die bisherigen Ereignisse der Reihe zusammenfasst. Einen Tag später, am 30. Januar wird der Epilog nachgereicht. Spieler müssen zuerst das Spiel abgeschlossen und das Ende gesehen haben, bevor sie sich den Epilog anschauen können. Ein geheimes Ende folgt am 31. Januar, ist aber hinter bestimmten Voraussetzungen verborgen. Square Enix erklärte, dass gewisse Kriterien im Spielverlauf erfüllt sein müssen, offenbar hat auch der gewählte Schwierigkeitsgrad damit etwas zu tun.

Das Entwicklerstudio verweist in ihren Beiträgen allerdings daraufhin, dass man das Ende von Kingdom Hearts III sieht, ohne das Spiel aktualisiert haben zu müssen. Das Spiel soll demnach auch ohne diese zusätzlichen Videosequenzen eine abgeschlossene Erfahrung bieten.