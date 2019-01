Dead or Alive 6: Dreitägige Online-Beta für Playstation Plus-Abonnenten live

Bis zur Veröffentlichung von Dead or Alive 6 dauert es noch ein paar Wochen, doch Koei Tecmo hat eine gute Möglichkeit gefunden, Fans der Kampfspielreihe bis dahin bei Laune zu halten. An diesem Wochenende hält der Publisher eine Online-Beta auf der PS4 ab, in der wir uns am Online-Versus ausprobieren dürfen. Noch bis zum 14. Januar um 15:59 Uhr stehen die Server bereit, zum Spielen wird allerdings eine aktive Playstation-Plus-Mitgliedschaft benötigt.

In den Online-Matches dürfen wir aus vier bekannten Gesichtern und einem Neuankömmling wählen: Kasumi, Ayane, Hayate, Hayabusa, sowie der Newcomer Diego. Gespielt wird auf der Bühne DOA Colosseum, dem großen Hauptschauplatz des DOA-Turniers. Damit Neueinsteiger nicht hoffnungslos von Profis weggeputzt werden, bietet Koei Tecmo auf ihrer offiziellen Webseite wertvolle Tipps und Tricks an, mit denen Anfänger die grundlegenden Kombos im Nu beherrschen sollten.

Außerdem hat uns der Publisher in einem neuen Video einen ersten Ausblick auf die zwei Vorbesteller-Charaktere Nyotengu (Vorbesteller-Belohnung) und Phase 4 (ist Teil der Digital Deluxe Edition von Dead or Alive 6) gegeben. Ob sich PC- oder Xbox-Spieler vor dem offiziellen Start des Kampfspiel am 1. März ebenfalls einen Gameplay-Eindruck verschaffen dürfen, ist aktuell nicht bekannt.