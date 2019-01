Bericht: Amazon arbeitet angeblich an eigenem Games-Streaming-Angebot

Amazon tritt seit einigen Jahren nicht nur als Händler von Videospielen auf, der Versandhandel ist auch Publisher exklusiver Gaming-Projekte. Nun sind Berichte aufgetaucht, laut denen der E-Commerce-Konzern schon 2020 mit einem eigenen Games-Streaming-Service durchstarten könnte. Die Information geht zurück auf einen Artikel des Magazins The Information, die mit Quellen gesprochen haben wollen, die offenbar über Amazons Pläne Bescheid wissen. Genauere Details werden darin nicht genannt, und offiziell bestätigt ist ein solches Vorhaben ebenfalls noch nicht, realisierbar wäre das Projekt für das Unternehmen aber allemal.

In jedem Fall scheint Streaming in den kommenden Jahren weiterhin ein wichtiges Thema zu bleiben, denn große Unternehmen wie Google, Microsoft, Sony und Nvidia setzen bereits intensiv auf entsprechende Dienstleistungen. Falls Amazon diesen Markt wirklich betritt, wäre vorerst also nur ein weiterer Anbieter verfügbar. Zuletzt zeigte Square Enix großes Interesse an Games-Streaming, vielleicht kommen die Amazon ja zuvor.