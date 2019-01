Gerücht: Star Trek 4 angehalten?

Die Regisseurin S. J. Clarkson (Jessica Jones, The Defenders) hat sich kürzlich dazu entschlossen, Paramounts Sci-Fi-Blockbuster Star Trek 4 den Rücken zu kehren, um bei HBO an Game of Thrones zu arbeiten. Die Produktion des Folgefilms zu Star Trek Beyond soll nun laut Deadline vorerst angehalten worden sein, weshalb Clarkson überhaupt erst für andere Projekte verfügbar wurde.

Im vergangenen Herbst gab es bereits Berichte über Unstimmigkeiten zwischen dem Lizenzhalter Paramount und Schauspielern aus vergangenen Filmen, die das Projekt angeblich wackeln ließen. Nach dem Fortgang der Regisseurin scheint es weiterhin schlecht um Star Trek 4 zu stehen, weshalb sich Trekkis sicher noch eine Weile auf einen neuen Kinofilm gedulden müssen.