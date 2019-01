Bandai Namco bereitet wichtige Nachrichten für Dragon Ball-Fans vor

Kommende Woche plant Bandai Namco einen speziellen Livestream auf Twitch, den vor allem Fans von Dragon Ball ins Auge fassen sollten. In der Nacht vom Montag auf Dienstag (am 15. Januar, um 01:00 Uhr am Morgen) soll es „große" Neuigkeiten für Dragon Ball FighterZ und Dragon Ball Xenoverse 2 geben. Der Publisher verspricht sogar neue Ankündigungen, weshalb auch zwei Producer der jeweiligen Titel (Masayuki Hirano und Tomoko Hiroki) eingeladen wurden. Wir halten euch natürlich über alle Neuigkeiten auf dem Laufenden, doch wer lieber live dabei sein will, muss Montag lange aufbleiben. Eine Stunde lang soll die Sendung dauern.

Quelle: Twitter.