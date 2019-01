Cover-Art von Mortal Kombat 11 vorgestellt

Netherrealm Studios hat uns bei der Ankündigung von Mortal Kombat 11 im Dezember mit schicken Kampfszenen aus dem nächsten Ableger überrascht, in der kommenden Woche sind weitere Informationen über das Spiel geplant. Um die Wartezeit bis dahin zu überbrücken hat uns der Entwickler einem Ausblick auf das offizielle Cover-Art vorgestellt. Auf dem gelben Cover sehen wir Scorpion vor einem passenden gelben Hintergrund. Uns gefällt das Design, vielleicht entdecken die Designer von Netherrealm ja Gefallen an passenden Alternativen in unterschiedlichen Farben mit Sub-Zero, Reptile und Co.? Mortal Kombat 11 ist aktuell auf den 23. April datiert und erscheint für PS4, Xbox One, PC und Nintendo Switch.

Quelle: Ed Boon, Creative Director und Mitbegründer von Netherrealm Studios, auf Twitter.