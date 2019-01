Dark Souls Trilogy bekommt EU-Release

Bandai Namco hat letztes Jahr im Zuge der Gamescom 2018 die Dark Souls Trilogy angekündigt, die allerdings nicht den Weg zu uns nach Europa gefunden hat. Nach einem halben Jahr hat sich der Publisher nun allerdings dazu entschieden, die verpasste Gelegenheit nachzuholen. Wie zum Start des Wochenendes kommuniziert wurde, wird die Dark Souls-Kollektion für Playstation 4 und Xbox One am 1. März. in Deutschland erscheinen. Das schicke Steelbook wird es allerdings nicht bis nach Europa schaffen, was eine echte Schande ist. Die Dark Souls Trilogy enthält Dark Souls: Remastered (mitsamt dem "Artorias of the Abyss"-DLC), Dark Souls II: Scholar of the First Sin und Dark Souls III: The Fire Fades Edition - spricht alle Titel der Reihe mit sämtlichen Inhalten. Amazon hatte die Überraschung übrigens schon am Freitagmorgen vorweg genommen.

Quelle: Twitter.