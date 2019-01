Beta-Tests für Jump Force geplant

Bandai Namco könnte 2018 die meisten Beta-Tests veranstaltet haben, jedenfalls kommt uns das rückblickend so vor. Gestern hat der Publisher einen Zeitplan für die öffentlichen Probematches in Jump Force bekanntgegeben, in denen wir uns einen ersten eigenen Eindruck der Anime-Kämpfe einholen dürfen. Vier je dreistündige Beta-Sitzungen sind im Zeitraum vom 18. auf den 20. Januar geplant, gespielt werden darf auf Xbox One und Playstation 4 (ob auch auf dem PC eine solche Testphase ansteht, ist noch nicht bekannt). Wie der Entwickler in der offiziellen Pressemitteilung schreibt, stehen fünf Arenen und 17 Charaktere bereit, darüber hinaus dürfen Spieler erstmals die Online-Lobby erkunden.



Freitag, 18. Januar, 13:00 bis 16:00 Uhr

Samstag, 19. Januar, 6:00 bis 09:00 Uhr

Samstag, 19. Januar, 17:00 bis 20:00 Uhr

Sonntag, 20. Januar, 21:00 bis 00:00 Uhr