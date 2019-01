Final Fantasy XII: The Zoodiac Age und Final Fantasy X/X-2 HD Remaster kommen im April zur Nintendo Switch und Xbox One

Square Enix hat letztes Jahr umfangreiche Pläne zur Neuveröffentlichung alter Titel auf neuen Plattformen bestätigt, dieses Versprechen werden sie in den kommenden Monaten einlösen. Wie gestern bekanntwurde, starten Final Fantasy X/X-2 HD Remaster und Final Fantasy XII: The Zodiac Age im April auf Nintendo Switch und Xbox One durch. Die HD-Sammlung der beiden FFX-Spiele ist für den 16. April geplant, FFXII folgt zwei Wochen später, am 30. April 2019.

Final Fantasy X erschien 2001 auf der Playstation 2, zwei Jahre später folgte die direkte Fortsetzung der Geschichte von Tidus und Yuna. Dank der emotionalen Rahmenhandlung und seiner für die damaligen Verhältnisse fortschrittlichen Präsentation liegt der Titel bei vielen Spielern auch heute noch hoch im Kurs, was sich bereits in den souveränen Verkaufszahlen der HD-Sammlung aus dem Jahr 2013 niedergeschlagen hat.

Final Fantasy XII (2006) zog aufgrund seiner politischen Rahmenhandlung, sowie dank seines ausgefallenen Gambit-Kampfsystems Aufmerksamkeit nach sich. Fast zwei Jahre nach dem initialen (Re-)Release auf der Playstation 4 in 2017 möchte Square Enix die HD-Neuauflage von Final Fantasy XII nun auf weitere Plattformen ausweiten. Der Titel ist zudem letzten Februar bereits auf den PC portiert worden.

Obwohl weder Final Fantasy X/X-2 HD Remaster noch Final Fantasy XII: The Zodiac Age sonderlich frisch sind, dürfte Spielern auf der Xbox One und Nintendo Switch mit diesen Klassikern einiges geboten werden, falls sie die Titel noch nicht gespielt haben. Portierungen von Final Fantasy VII und Final Fantasy IX werden dieses Jahr ebenfalls noch erwartet.

Designer Akihiko Yoshida (bekannt durch seine Arbeiten an etlichen Final Fantasy-Spielen, der 3DS-Serie von Bravely Default und Nier: Automata) präsentierte im Zuge der Ankündigung ein hübsches Artwork, das ihr unten sehen könnt.