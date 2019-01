Atlus lässt Port von Catherine: Full Body im Westen bleiben

In Japan wird Catherine: Full Body Anfang nächsten Monat für Playstation 4 und Playstation Vita erscheinen, in Europa und Übersee nehmen die Lokalisierungsarbeiten noch etwas länger in Anspruch. Atlus hat kürzlich die offizielle Webseite des Puzzle-Abenteuers aktualisiert und darin wahrscheinlich bestätigt, was einige Fans bereits vermuteten: Der PS-Vita-Port scheint nicht länger für den Westen geplant zu sein. Uns würde diese Entscheidung nicht verwundern, schließlich ist der Handheld hierzulande nicht sonderlich beliebt.

Catherine: Full Body ist eine erweiterte Spielversion des gleichnamigen Abenteuers aus dem Jahre 2012, das mit einem neuen Protagonist, weiteren Story-Szenen und zusätzlichen Entscheidungen angereichert wird. Auf der Playstation 4 ist der Titel für 2019 geplant, gestern erst wurde Catherine Classic von Sega auf dem PC portiert (unsere Kritik könnt ihr hier nachlesen).