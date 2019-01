THQ Nordic erwirbt Outcast-IP

THQ Nordic überraschte uns im vergangenen Jahr mit einer Vielzahl von Marken- und Studioübernahmen. Timesplitters, Alone in the Dark und sogar Kingdoms of Amalur: Reckoning sind nur einige wenige Markenrechte, die das nordische Studio mittlerweile in seinen Besitz bringen konnte. Zum Auftakt des neuen Jahres hat sich THQ Nordic nun auch die Rechte an der Outcast-Franchise gesichert, wie das Unternehmen in einer eigenen Pressemitteilung bekanntgab. Das ursprüngliche Spiel wurde vom belgischen Entwickler Appeal entwickelt und 1999 für Windows veröffentlicht. Der Titel wurde gut aufgenommen und brachte das Konzept für eine Fortsetzung hervor, die allerdings niemals veröffentlicht wurde, weil das Studios Pleite ging. Es ist unklar, was THQ Nordic mit der Franchise vorhat.